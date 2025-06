Call of Duty: Black Ops 7 – Der erster Teaser-Trailer

Während des Xbox Games Showcase 2025 kündigten Activision, Treyarch und Raven Software „Call of Duty: Black Ops 7“ an. Damit wird es erstmals in dieser First-Person-Shooter-Reihe zwei „Black Ops“-Teile hintereinander geben.

Im neusten Teil schreiben wir das Jahr 2035 und die Welt steht am Rande des Chao. Verwüstet von Konflikten und psychologischer Kriegsführung ist es nach den erzählerischen Ereignissen von „Black Ops 2“ und „Black Ops 6“ angesiedelt. Mit modernster Technologie in der Hand muss das Black Ops-Team unter der Leitung von David Mason gegen einen manipulativen Feind kämpfen, der vor allem Angst als Waffe einsetzt.

Schließt euch mit Freunden zusammen oder spielt allein in der Koop-Kampagne, nutzt die Waffen der nahen Zukunft im Mehrspielermodus, der mit neuen Karten aufwarten wird, und stürzt euch in das nächste Kapitel der rundenbasierten Zombies-Modus im Herzen des Dunklen Äthers.

Im Sommer soll die offizielle Enthüllung von „Call of Duty: Black Ops 7“ erfolgen. Die Webseite zur „Call of Duty“-Reihe findet ihr hier: KLICK!

Quelle: xbox.com