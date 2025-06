The Alters – Launch-Trailer

Am Freitag, den 13. Juni 2025, wird 11 bit studios den Sci-Fi-Titel „The Alters“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Dann wird das Spiel auch mit dem Xbox Game Pass (PC und Konsole) verfügbar sein.

„Mit dem stetigen Wachstum des Teams, der pandemiebedingten Umstellung unserer Arbeitsweise und den üblichen Herausforderungen der Spieleentwicklung waren die letzten Jahre kreativ erfüllend und voller Hürden“, sagt Game Director Tomasz Kisilewicz. „Aber jetzt, kurz vor dem Release, bin ich stolz sagen zu können: Wir haben unsere ursprüngliche Vision verwirklicht — dank der Entschlossenheit und des Talents unseres großartigen Entwicklerteams. Sie haben The Alters zum Leben erweckt. Und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es endlich erleben.“

Im Zentrum der Geschichte des Spiels ist Jan, der der einzige Überlebende einer Bruchlandung auf einem fernen Planeten sein könnte. Doch allein bleibt er nicht lange. Um die mobile Basis zu betreiben — und zu entkommen — muss er alternative Versionen seiner selbst erschaffen. Diese “Alters” stammen aus Leben, die er nie gelebt hat, und Wegen, die er nie gegangen ist. Sie sind überlebenswichtig — doch manche von ihnen verachten ihn, weil sie glauben, ihr Leben besser geführt zu haben.

Zum nahenden Release präsentierte das Entwicklerteam den obligatorischen Launch-Trailer. Die wird von “We Might Be Dead by Tomorrow” begleitet, dem Song der französischen Sängerin Soko.

Die Webseite gibt es hier. Hier findet ihr das Spiel auf Steam. Ein paar weitere Informationen könnt ihr auch bei und finden.

Quelle: Pressemitteilung