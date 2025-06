Mycopunk – Termin für Early Access-Phase und neuer Trailer

Im April 2025 kündigten Devolver Digital und das Entwicklerstudio Pigeons at Play den Koop-First-Person-Shooter „Mycopunk“ an. Jetzt folgt schon der Termin für eine Early Access-Phase auf PC. Diese Phase startet am 10. Juli 2025 auf Steam. Weiterhin steht auf dort auch eine Demo zum Download bereit (siehe hier).

In dem Koop-Shooter „Mycopunk“ werdet ihr Teil der New Atlas Hazard Crew, eine klapprige Truppe von Robo-Kammerjägern, die auf die Oberfläche eines pilzverseuchten Planeten geschickt wird. Mit einem Arsenal aus Sci-Fi-Waffen, die durch ein gitterbasierten Upgrade-Systems umgebaut werden können, und fragwürdigen Werkzeugen, stellt ihr euch Gegnerwellen und anderen Herausforderungen.

Quelle: Pressemitteilung