Silent Hill – Konami kündigt Remake an

Das originale „Silent Hill“ erschien erstmals im Jahr 1999 für die PlayStation 1. Mit seiner düsteren Geschichte und der beklemmenden Atmosphäre erreichte das Spiel schnell Kultstatus. Bisher behandelte Konami den ersten Teil der Serie eher stiefmütterlich, während „Silent Hill 2“ im Jahr 2012 ein HD-Remaster erhielt und im vergangenen Jahr sogar ein vollständiges Remake veröffentlicht wurde.

Das soll sich nun ändern, wie Konami bekannt gab. Mit dem Bloober Team, das bereits für das Remake des zweiten Teils verantwortlich war, hat der japanische Publisher ein erfahrenes Studio gefunden, das sich nun auch um das Remake von „Silent Hill“ kümmert. Konkrete Details zum Projekt sind bislang nicht bekannt. Bestätigt wurde lediglich, dass sich das Remake in Entwicklung befindet.

In der Geschichte von „Silent Hill“ steht Harry Mason im Mittelpunkt. Gemeinsam mit seiner adoptierten Tochter begibt er sich auf einen Kurzurlaub in die gleichnamige Stadt. Auf dem Weg dorthin muss er plötzlich einem Mädchen ausweichen, das unerwartet auf der Straße steht. Als er wieder zu sich kommt, ist seine Tochter verschwunden – und er findet sich mitten in einem Albtraum wieder.

Quelle: Pressemitteilung / Konami