The Blood of Dawnwalker – Rebel Wolves veröffentlicht umfangreiches Gameplay

Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment haben heute erstmals ausführliche Spielszenen aus „The Blood of Dawnwalker“ präsentiert. In einem neuen Trailer erhaltet ihr einen Einblick in das Gameplay des Action-RPGs, das 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.

In dem rund 20-minütigen Video zeigen euch die beiden Unternehmen die wichtigsten Elemente des Spiels, darunter die Fortbewegung durch die offene Welt, das richtungsbasierte Kampfsystem und das Magiesystem. Auch Coens besondere Fähigkeiten als Dawnwalker werden vorgestellt. Tagsüber setzt er Schwert und magische Runen ein, die sich in Form blutiger Narben auf seiner Haut zeigen. Nachts hingegen stehen euch übernatürliche Kräfte wie Schattenschritt und der Einsatz vampirischer Klauen zur Verfügung.

Das Kampfsystem erfordert das genaue Beobachten der Gegner, das Blocken von Angriffen und das richtige Timing bei Gegenangriffen. Strategisches Vorgehen wird belohnt, da eure Entscheidungen Einfluss auf den Verlauf von Quests, die Reaktionen der Welt und den Ausgang der Handlung haben.

Ein weiteres Spielelement ist Coens Blutdurst, der sich vor allem nachts verstärkt. Ihr könnt den Hunger auf verschiedene Arten stillen, zum Beispiel durch das Blut besiegter Gegner, Dorfbewohner oder Tiere oder mithilfe spezieller Blutphiolen. Bleibt der Blutdurst ungestillt, wirkt sich das negativ auf Coens Kräfte aus und kann unvorhersehbare Folgen für die Handlung haben, wie die Entwickler mitteilten.

Das gezeigte Gameplay-Material basiert auf dem aktuellen Pre-Beta-Build des Spiels und wurde ohne nachträgliche Bearbeitung veröffentlicht. Damit möchten die Entwickler euch einen ehrlichen Eindruck vom aktuellen Entwicklungsstand vermitteln. Das finale Spiel soll im Laufe der weiteren Produktion weiter verbessert und optimiert werden.

Quelle: Pressemitteilung