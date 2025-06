Cronos: The New Dawn – Bloober Team erklärt das Kampfsystem

Bloober Team veröffentlichte zum Start der neuen Woche ein neues Video zum kommenden Horrorspiel „Cronos: The New Dawn“. Jacek Zięba (Game Director) und Shamil Yanbukhtin (Lead Combat Designer) stellen darin das Kampfsystem sowie die Fusionsmechanik vor.

Das Spiel stellt euch vor die Herausforderung, eure Ressourcen bedacht einzusetzen und gleichzeitig auf das Verhalten der feindlichen Einheiten zu achten. Die Fähigkeit der Gegner, sich zu größeren, mächtigeren Formen zu verbinden, macht es notwendig, das Kampfgeschehen aufmerksam zu verfolgen und rechtzeitig einzugreifen. Jede Verbindung unter den Feinden verändert deren Fähigkeiten und Angriffsmuster, wodurch sich die Bedingungen auf dem Schlachtfeld dynamisch anpassen.

Entscheidend für euren Erfolg ist es, solche Zusammenschlüsse von vornherein zu verhindern. Dabei kommt es darauf an, die Umgebung zu eurem Vorteil zu nutzen, Gegner gezielt voneinander zu isolieren und taktisch vorzugehen. Die Anordnung eurer besiegten Feinde und der Umgang mit der Arena spielen eine wichtige Rolle, um zu vermeiden, dass andere Gegner ihre Positionen für eine Verbindung nutzen.

Die Gegner in „Cronos: The New Dawn“ unterscheiden sich in ihrem Verhalten und ihren Angriffsmustern. Einige setzen auf schnelle Nahkampfangriffe, andere bleiben auf Distanz und greifen aus der Ferne an. Des Weiteren gibt es besonders robuste Feinde, die erheblichen Schaden aushalten und gezielt bekämpft werden müssen, bevor sie sich mit anderen verbinden können.

Weitere Informationen zum Kampfsystem findet ihr im PlayStation Blog, wo die Entwickler weitere Einblicke geben. „Cronos: The New Dawn“ erscheint voraussichtlich im Herbst 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) oder auch auf Steam (siehe hier).

