Clive Barker’s Hellraiser: Revival – Das Horror-Franchise kehrt als Videospiel zurück

Die „Hellraiser-Reihe“ gehört zu den bekanntesten Horror-Franchises der Filmgeschichte. Seit dem ersten Film aus dem Jahr 1987 fasziniert das von Clive Barker geschaffene Universum mit einer einzigartigen Mischung aus übernatürlichem Horror, grotesken Kreaturen und dem unheimlichen Spiel zwischen Schmerz und Lust. Die ikonische Figur Pinhead, Anführer der höllischen Zenobiten, gilt längst als Symbol des Genres. Jetzt erscheint erstmals ein Videospiel im „Hellraiser“-Universum.

Saber Interactive und Boss Team Games haben offiziell „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ angekündigt. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bringt euch mitten in eine neue Geschichte aus der Welt der Zenobiten. Entwickler Boss Team Games veröffentlichte zuvor mit „Evil Dead: The Game“ ein Multiplayer-Spiel, das auf kooperative Kämpfe und PvP-Action setzte. Mit „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ schlägt das Team nun eine völlig neue Richtung ein. Statt auf Multiplayer-Gefechte konzentriert sich das Spiel auf eine Singleplayer-Erfahrung mit Fokus auf Story und Atmosphäre.

Clive Barker persönlich beteiligt

Clive Barker war selbst an der Entwicklung von „Hellraiser: Revival“ beteiligt und hat an der neuen Geschichte mitgearbeitet. Er beschreibt das Projekt als eine Reise in die dunkelsten Abgründe des „Hellraiser“-Mythos. Auch Doug Bradley, der Schauspieler des originalen Pinhead, kehrt nach fast zwanzig Jahren zu seiner Rolle zurück und leiht der Figur erneut seine unverwechselbare Stimme.

Die Geschichte von „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“

In „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ schlüpft ihr in die Rolle von Aidan, der seine Freundin aus einer höllischen Dimension befreien will. Aiden nutzt die geheimnisvolle Puzzle-Box, deren übernatürliche Kräfte sowohl Rettung als auch Verdammnis bedeuten können. Um zu überleben, müsst ihr einen riskanten Pakt mit Pinhead eingehen und euch einem fanatischen Kult entgegenstellen, der ihn und die Zenobiten verehrt. Jede Entscheidung bringt Aidan näher an das Grauen der Hölle heran und ein Scheitern verspricht unmenschliche Qualen.

Ihr könnt „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ bereits jetzt auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf eure Wunschliste setzen. Die Steam-Seite zeigt bei Zugriff mit einer deutschen IP-Adresse nur die Meldung „Dieses Produkt steht in Ihrem Land derzeit nicht zur Verfügung.“ Ob das Spiel hierzulande veröffentlicht wird, ist bislang noch nicht bekannt. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival - Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung