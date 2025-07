Directive 8020 – Release verschiebt sich in das Jahr 2026

Supermassive Games hat in einem Statement auf der Plattform „X“ bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung von „Directive 8020“ auf die erste Hälfte des Jahres 2026 verschiebt. Ursprünglich sollte das Spiel am 2. Oktober 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Das Studio möchte mit der Verschiebung sicherstellen, dass das Spiel in bester Qualität erscheint und den Spielern das bestmögliche Erlebnis bietet. Die bisherigen Reaktionen auf das Spiel seien sehr positiv.

Gleichzeitig plant Supermassive Games personelle Veränderungen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Spielebranche wird die Teamstruktur angepasst. Im Rahmen eines Konsultationsprozesses könnten bis zu 36 Stellen wegfallen. Das Studio betont, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde und man die betroffenen Mitarbeitenden bestmöglich unterstützen möchte.

Die Entwicklung von „Little Nightmares 3“ ist von diesen Änderungen nicht betroffen und läuft weiterhin wie geplant. Supermassive Games bedankt sich in dem Statement auf X bei der Community für das Verständnis und die Unterstützung in dieser Zeit. Das Studio bleibt weiterhin engagiert, qualitativ hochwertige Spiele zu entwickeln und die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Weitere Informationen zum Titel erhaltet ihr direkt bei uns oder auf der offiziellen Webseite des Spiels.

[Deutsch] Directive 8020 | Story Trailer Reveal

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: X