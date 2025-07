Cronos: The New Dawn – Bloober Team zeigt neues Gameplay

Das polnische Studio Bloober Team hat ein neues Gameplay-Video zu seinem kommenden Survival-Horror-Spiel „Cronos: The New Dawn“ veröffentlicht. Die rund zehnminütige Aufnahme zeigt verschiedene Umgebungen und einen Bosskampf.

Zu den gezeigten Schauplätzen gehören die Inseln im Nebel, eine Umgebung mit stark eingeschränkter Sicht, sowie ein Krankenhaus, dessen labyrinthartige Gänge eine beklemmende Atmosphäre erzeugen sollen. Außerdem wird erneut die sogenannte „Merge-Mechanik“ gezeigt. Besiegte Gegner, die „Waisen“, können von anderen Monstern absorbiert werden, wenn ihre Überreste nicht verbrannt werden. Dadurch entwickeln sie sich weiter, werden stärker, schneller und erhalten neue Fähigkeiten.

Die Handlung von „Cronos: The New Dawn“ spielt auf zwei Zeitebenen: im Polen der 1980er-Jahre und in einer dystopischen Zukunft. Als Agent eines geheimnisvollen Kollektivs reist man in die Vergangenheit, um den drohenden Untergang der Welt zu verhindern und um Schlüsselfiguren zu retten. Die Spielwelt ist geprägt von grotesken Kreaturen, brutalistischer Architektur und einer dichten Atmosphäre zwischen Sci-Fi, Retro-Futurismus und Body-Horror.

„Cronos: The New Dawn“ soll im Herbst 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.

Cronos: The New Dawn | Sector A-0 Gameplay Showcase

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung