Battlefield 6 – Enthüllungs-Trailer

Mit einem Trailer haben Electronic Arts und Battlefield Studios jetzt „Battlefield 6“ offiziell angekündigt. Der Trailer gibt einen ersten Eindruck von Pax Armata, einem privaten Militärkonzern, der durch frühere NATO-Staaten finanziert wird und dessen Pläne die Welt in einen globalen Konflikt zu stürzen drohen.

Diese Szenerie erwartet Spieler mit Gefechten im Multiplayer sowie bei der Rückkehr der Singleplayer-Kampagne. Die Vorstellung des Multiplayers soll am 31. Juli 2025 ab 20:30 Uhr folgen.

Wie man dem Trailer entnehmen kann, spielt der neuste Teil der First-Person-Shooter-Reihe wieder in einem modernen Setting. Während es noch kein richtiges Gameplay zu sehen gibt, wurde aber bekannt geben, dass es in „BF6“ wieder einen gewissen Grad an Zerstörung geben wird. Spieler werden Mauern und Gebäude sprengen können, um sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

„Battlefield 6“ soll für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Derzeit gibt es keinen Release-Termin oder Informationen zur möglichen Beta-Playtests.Die Webseite zur Shooter-Reihe findet ihr hier: KLICK!

Battlefield 6 – Offizieller Enthüllungstrailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung