The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon erscheint im Januar 2026

Wie NIS America mitgeteilt hat, erscheint „The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon“ im Januar 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie für PC über Steam, den Epic Games Store und GOG. Einen neuen Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen sehen.

„Trails beyond the Horizon“ gehört zur bekannten „Trails“-Reihe, die Teil des größeren „The Legend of Heroes“-Universums ist. Der Titel knüpft direkt an „Trails through Daybreak II“ aus dem Jahr 2022 an. In Japan wurde das Spiel schon am 26. September 2024 für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Mit dem neuen Ableger wird die fortlaufende Geschichte der Reihe weitererzählt.

Die Handlung folgt erneut Van Arkride und seinem Team von Arkride Solutions. Im Mittelpunkt steht diesmal die Zukunft des gesamten Kontinents Zemuria. Während die Menschheit den ersten Schritt ins All vorbereitet, erhalten Van und seine Begleiter eine Einladung der Organisation Marduk zu einem Hightech-Training. Dabei treffen sie auf bekannte Figuren wie den Ashen Chevalier Rean Schwarzer und Father Kevin Graham.

Die Veröffentlichung des Spiels erfolgt hierzulande am 15. Januar 2026.

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon - Unprecedented Mission

