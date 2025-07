MARVEL Cosmic Invasion – Silver Surfer & Beta Ray Bill stoßen zum Kämpfer-Roster

Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games haben auf der San Diego Comic-Con neue Informationen zu ihrem kommenden Beat ’em up „MARVEL Cosmic Invasion“ bekannt gegeben. Im Rahmen des Panels „MARVEL Cosmic Invasion Deep Dive – A Nostalgia Driven Approach to Your Favorite Characters“ wurde ein Trailer gezeigt, der zwei neue spielbare Kämpfer vorstellt: Silver Surfer und Beta Ray Bill.

Ihr dürft euch auf den legendären Silver Surfer freuen, der mit seiner kosmischen Energie Gegner aus der Luft oder dicht über dem Boden angreift. Fans der „Fantastic Four“ kennen ihn als einstigen Herold von Galactus, der mit seiner Beweglichkeit und starken Angriffen ganze Gegnergruppen ausschalten kann. Ebenfalls neu dabei ist Beta Ray Bill, ein enger Verbündeter von Thor. Er schwingt den mächtigen Hammer Stormbreaker und setzt seine enorme Kraft ein, um alles zu vernichten, was sich ihm in den Weg stellt.

MARVEL Cosmic Invasion bietet bekannte Stimmen aus Serien und Spielen

„MARVEL Cosmic Invasion“ wird vollständig vertont, und unter den bestätigten Synchronsprechern finden sich zahlreiche bekannte Namen.

Brian Bloom, der dem Silver Surfer und Captain America seine Stimme leiht, ist unter anderem bekannt für seine Rolle als B.J. Blazkowicz in „Wolfenstein: The New Order“ sowie als Captain America in diversen Animationsserien.

Steve Blum, der Venom und Beta Ray Bill spricht, gilt mit über 800 Rollen als einer der renommiertesten Synchronsprecher der Branche. Vielen dürfte er vor allem als Wolverine in „X-Men: The Animated Series“ oder als Spike Spiegel aus „Cowboy Bebop“ bekannt sein.

Josh Keaton, die Stimme von Spider-Man, kennt man aus „Spectacular Spider-Man“. Im Spiel „Marvel’s Spider-Man“ sprach er außerdem den Bösewicht Electro.

Weitere Sprecher sind unter anderem Cal Dodd (Wolverine), Matt Mercer (bekannt aus „Critical Role“ und „Overwatch“), Elysia Rotaru (She-Hulk) und Alison Sealy Smith (Storm).

MARVEL Cosmic Invasion erscheint 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox.

MARVEL Cosmic Invasion | Character Reveal | Beta Ray Bill & Silver Surfer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung