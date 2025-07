Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 – Pre-Launch-Trailer

Nächsten Monat erscheint „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2“ für PC und Konsolen. Mit dem sogenannten Pre-Launch-Trailer liefern SEGA einen Rundumblick auf das Spiel. Er deckt alles bis einschließlich des Hashira-Training-Arcs ab und zeigt zudem Spielszenen aus dem VS-Modus.

Außerdem wurde angekündigt, dass nach dem Launch ein „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Unendlichkeitsschloss-Charakterpass“ erscheinen wird. Darüber hinaus wird Antagonist Muzan Kibutsuji nach dem Launch als spielbarer Charakter im VS-Modus via kostenlosem Update verfügbar sein

„Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2“ ist ein Arena-Kampfspiel von dem Entwicklerstudio CyberConnect2. Es erscheint am 05. August 2025 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 | Pre-Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung