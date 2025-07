Daemon X Machina: Titanic Scion – Neue Videos veröffentlicht

Marvelous Europe hat zwei neue Videos zu „Daemon X Machina: Titanic Scion“ veröffentlicht. Das Sci-Fi-Actionspiel erscheint am 5. September 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam).

Die Clips geben Einblicke in zwei neue Gameplay-Features: das Fusion-System und die Heavy Armor. Beide sollen eine wichtige Rolle dabei spielen, wie ihr eure Charaktere und Kampfstile individuell anpassen könnt.

Fusion-System: Macht hat ihren Preis

Mit dem Fusion-System können sogenannte Immortal Factors, die man von besiegten Gegnern erhält, direkt in den eigenen Körper integriert werden. Die Fähigkeiten lassen sich in drei Kategorien einteilen: Might, Shell und Skeleton. Je mehr dieser Faktoren ein Outer übernimmt, desto mehr Skills stehen zur Verfügung. Jedoch verliert man dabei nach und nach die menschliche Gestalt. Wer sich zurück verwandeln will, muss alle gewonnenen Kräfte aufgeben.

Daemon X Machina: Titanic Scion | Fusion

Dieses Video auf YouTube ansehen

Heavy Armor: Wenn’s drauf ankommt

Neben den gewohnten, wendigen Arsenal-Anzügen steht in „Titanic Scion“ auch schweres Gerät zur Verfügung: die Heavy Armor. Sie lässt sich beschwören, sobald die Call-Leiste gefüllt ist, und bietet eine klare Überlegenheit in Sachen Feuerkraft und Schutz.

Daemon X Machina: Titanic Scion | Spezialrüstung

Dieses Video auf YouTube ansehen

Anspielbar auf der gamescom

Wer nicht bis September warten will, kann „Daemon X Machina: Titanic Scion“ auf der gamescom ausprobieren. Marvelous Europe bringt eine spielbare Version mit nach Köln. Vom 20. bis 24. August findet ihr das Spiel in Halle 7 am Stand A-051.

Quelle: Pressemitteilung