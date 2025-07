The House of Tesla – Release-Termin und Gameplay-Trailer

„The House of Tesla“ ist ein Puzzle-Abenteuer von Publisher und Entwicklerstudio Blue Brain Games. Wie die Verantwortlichen jetzt bekannt gaben, erscheint das Spiel am 23. September 2025 für PC via Steam und wird 24,99 Euro (UVP) kosten. Eine Konsolen- (Xbox Series X/S, PlayStation 5) und Mobile-Version (iOS, Android) soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Genaue Angaben gibt es nicht.

Das Spiel erscheint mit Lokalisierung in 10 Sprachen und vertonter Erzählung in Englisch und Tschechisch. In sechs verschieden Kapiteln, die jeweils unterschiedliche Aspekte von Nikola Teslas Leben erkunden. Die Spieler werden sich mit handgefertigten Rätseln beschäftigen, die von Teslas tatsächlichen Erfindungen inspiriert sind, ergänzt durch ein revolutionäres Gerät, mit dem sie den Stromfluss visualisieren und manipulieren können.

The House of Tesla – Features

Neue Schauplätze, die auf realen Orten und Plänen des rätselhaften Nikola Tesla basieren

Eine mysteriöse Geschichte, basierend auf unserer Interpretation der progressiven Ära Amerikas

Ein neuer, dynamischer Ansatz zum Geschichtenerzählen durch Rückblenden in die Vergangenheit

Nutze ein Gerät, mit dem du den Stromfluss sehen und beeinflussen kannst Sechs Kapitel mit 10 Stunden herausforderndem Gameplay und handgefertigten Rätsel

Sammelbare historische Dokumente, auf die über ein Notizbuch im Spiel zugegriffen werden kann

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Dort steht weiterhin eine Demo-Version bereit.

The House of Tesla – New Gameplay trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung