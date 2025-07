Hell is Us – Gameplay-Video zum Dungeon-System

Im kommenden Third-Person-Action-Titel „Hell is Us“ werdet ihr als Spieler verschiedene Dungeons bereisen. Diese sollen keine Nebenschauplätze sein, sondern ein integraler Bestandteil des Abenteuers. Sie liefern den Schlüssel zum Verständnis der Geschichte von Hadea und bieten Gameplay-Sequenzen und Herausforderungen.

Jeder Dungeon ist einzigartig in seiner Atmosphäre, seinen Herausforderungen und seiner Bedeutung. Sie verlangen von euch unterschiedliche Fähigkeiten: Interaktion und sorgfältige Beobachtung der Umgebung, logisches Denken und vor allem Kampfskills gegen die vielen Feinde, die sich ihnen in den Weg stellen. Darüber hinaus gipfelt jeder der verschiedenen Dungeons in einer abschließenden Konfrontation, die zu Enthüllungen führt und ein Licht auf die Vergangenheit dieser abgelegenen Ecke der Welt wirft.

„Die Dungeons basieren auf der gleichen „Player-Plattering“-Philosophie, die das gesamte Spiel bestimmt“, erklärt Jonathan Jacques-Belletête. „Mit diesem Konzept wollen wir den Spielenden die Möglichkeit geben, auf eigene Faust auf Entdeckungsreise zu gehen, ohne dabei an der Hand gehalten zu werden. In den tiefen und geheimnisvollen Gängen der Dungeons müssen die Spielenden auf ihre Umgebung achten, um sich zu orientieren und herauszufinden, wie sie die vielen Hindernisse überwinden können. Jeder Dungeon hat seine eigene Atmosphäre und besondere Momente und gipfelt in einem echten Erfolgserlebnis, sobald die Spielenden ihn bezwungen haben.“

NACON und das Entwicklerstudio Rogue Factor veröffentlichen „Hell is Us“ am 04. September 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier)

Hell is Us | Diving into the Dungeons

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung