Hell is Us – Neuer Trailer rückt die Story in den Mittelpunkt

NACON und Rogue Factor haben im Rahmen der gestern ausgestrahlten Future Games Show einen neuen Trailer zu „Hell is Us“ vorgestellt. Dieser gewährt Einblicke in die Hintergrundgeschichte des Spiels und beleuchtet die Beweggründe der Hauptfigur Remi.

Die Handlung spielt in Hadea, einem fiktiven Land, das von der Außenwelt abgeschnitten ist und von einem Bürgerkrieg erschüttert wird. Remi, die Hauptfigur, stammt ursprünglich aus Hadea. Als Kind wurde er von seinen Eltern außer Landes gebracht und kehrt nun als Friedenswächter zurück, um die Wahrheit über seine Herkunft und die Flucht seiner Familie zu erfahren. Im Mittelpunkt steht zudem das rätselhafte Phänomen der „Calamity“. Es bringt Kreaturen hervor, die antiken Grabsteinen und Monumenten ähneln und Remi auf seiner Reise herausfordern.

„Hell is Us“ erscheint am 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store). Eine Demoversion ist noch bis zum 28. August auf allen Plattformen verfügbar.

Hell is Us | Story Trailer

Quelle: Pressemitteilung