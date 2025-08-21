Call of the Elder Gods – Neuer Gameplay-Trailer

Kwalee und Out of the Blue haben im Rahmen der Future Games Show einen frischen Einblick in „Call of the Elder Gods“ gegeben. Mit einem neuen Trailer stellen die Entwickler den Nachfolger von „Call of the Sea“ vor, der euch ein Lovecraft-inspiriertes, narratives Puzzle-Adventure verspricht. Gezeigt werden neue Schauplätze, Rätsel und narrative Sequenzen.

In „Call of the Elder Gods“ kommt es an der traditionsreichen Miskatonic Universität zu unerklärlichen Ereignissen. Professor Harry Everhart versucht, die beunruhigenden Schatten am Rande seiner Wahrnehmung zu ignorieren, während seine Studentin Evangeline Drayton von rätselhaften Träumen über ein Artefakt heimgesucht wird, das vor mehr als einem Jahrzehnt entdeckt wurde. Gemeinsam begebt ihr euch auf die Suche nach Antworten und stoßt dabei auf uraltes Wissen, das weit über bekannte Vorstellungen hinausgeht.

Die Geschichte von „Call of the Elder Gods“ wird vollständig vertont. Für Harry Everhart kehrt Yuri Lowenthal zurück, den viele von euch als Stimme von Peter Parker in „Marvel’s Spider-Man“ kennen. Evangeline Drayton wird erneut von Cissy Jones gesprochen, die ihr aus Spielen wie „Firewatch“, „Starfield“ und „Baldur’s Gate III“ kennt.

„Call of the Elder Gods“ orientiert sich an den Werken von H. P. Lovecraft und greift zentrale Themen wie kosmischen Horror, verlorenes Wissen und das Zerbrechen des menschlichen Verstandes auf. Wann das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung erfolgt für PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series S|X.

Call of the Elder Gods | Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung