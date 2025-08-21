Den of Wolves – Neues Videomaterial

2023 kündigte Entwicklerstudio 10 Chambers den Koop-Heist-First-Person-Shooter „Den of Wolves“ an (siehe hier). Während der Future Games Show 2025 und Level Infinite Showcase wurde jetzt neues Bildmaterial veröffentlicht, das weitere Eindrücke von den Features liefert. Es gibt Gameplay-Aufnahmen sowie exklusive Interviews von Creative Director Ulf Andersson und Audio & Music Director Simon Viklund, die ihre Vision für das Spiel teilten.

„Wir freuen uns sehr, an zwei Shows am selben Tag teilzunehmen und endlich mehr von dem zu zeigen, woran wir schon seit einiger Zeit arbeiten. Und die Spieler können sich darauf freuen, in den kommenden Monaten noch mehr von Den of Wolves zu sehen“, sagt Oscar J-T Holm, Mitbegründer von 10 Chambers.

Das Szenario in „Den of Wolves“ spielt im Jahr 2097 in Midway City, einer von Unternehmen kontrollierten dystopischen Metropole, in der die Spieler als Auftragskriminelle agieren und Industriespionage, Sabotage und Attentate zwischen rivalisierenden Unternehmen ausführen.

Das Entwicklerteam plant eine Early Access-Phase via Steam (siehe hier). Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK!

FGS 2025 Trailer

Den of Wolves Gameplay Trailer | Future Games Show 2025

Dieses Video auf YouTube ansehen

Entwicklervideo mit Gameplay

Den of Wolves Developer Interview and Gameplay

Dieses Video auf YouTube ansehen

