Den of Wolves – Neues Koop-Heist-Game angekündigt

Das schwedische Entwicklerstudio 10 Chambers enthüllte im Rahmen der Game Awards 2023 mit „Den of Wolves“ ein neues Koop-Heist-Spiel. Das Entwicklerteam, das im Jahre 2019 ihr erstes Werk „GTFO“ in die Early-Acess-Phase schickten, welches dann Ende 2021 als Vollversion erschien, besteht unter anderem aus Mitarbeitern, die bereits an den Heist-Titeln „Payday: The Heist“ und „Payday 2“ gearbeitet haben.

Der Game Director Ulf Andersson betonte die Veränderungen im Ansatz des Studios gegenüber früheren Heist-Spielen: „Die Heist-Spiele, an denen wir bisher gearbeitet haben, hatten sich ja immer mehr auf das Thema Banküberfall konzentriert. Deswegen sind wir froh, dank des Sci-Fi-Szenarios einmal anders an das Thema Heist herangehen zu können.“ Andersson ergänzte: „Den of Wolves wird eine größere Anzahl an Überfällen anbieten – industrielle Spionage, Sabotage, Attentate. Das Sci-fi-Thema erlaubt es uns, uns viele Dinge auszuprobieren.“

Das Spiel befindet sich seit über zwei Jahren in der Vorproduktion, wobei ein erheblicher Teil der Zeit für das Worldbuilding und die Narrative verwendet wurde. Midway City, die Kulisse des Spiels, wird als eine unregulierte Innovations-Metropole im nördlichen Pazifischen Ozean beschrieben. Die Gründung erfolgte durch große Firmen, nachdem KI-Technologie die globale Wirtschaft destabilisiert hatte.

Simon Viklund, Co-Founder und Narrative and Audio Director, betonte die Bedeutung des Worldbuildings: „Als Spieler lebt ihr in den Untergrund-Gebieten der Stadt, ohne wirkliche Identität oder Papiere und baut eure Allianzen auf, um ein krimineller Unternehmer auf dem Schwarzmarkt für Gelegenheitsjobs in Midway City zu werden.“

„Den of Wolves“ wird wie „GTFO“ eine Early-Access-Phase via Steam durchlaufen. Auch eine Konsolen-Version soll in Zukunft erscheinen. Ein konkreter Release-Zeitraum wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

