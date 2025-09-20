Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Launch-Trailer

Das Roguelite-Action-Adventure „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ ist für PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erschienen. Publisher Bandai Namco Entertainment Europe und Studio Brownies Inc feierten die Veröffentlichung mit dem obligatorischen Launch-Trailer.

Die Geschichte spielt in fernen Ländern, wo das friedliche Dorf Shinju durch Magatsus Machthunger bedroht ist. Towa, die Priesterin des Dorfes, stellt sich gemeinsam mit acht einzigartigen, treuen und liebenswerten Gefährten dem Kampf gegen Magatsu und seinen finsteren Dienern.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines von acht spielbaren Charakteren und kämpfen mit Schwert und Magie in 2D-isometrischen Gefechten, um das Dorf Shinju vor dem bösen Magatsu und seiner Magaori-Armee zu retten – und das Schicksal der Welt zum Guten zu wenden.

Für jede Quest wählen Spieler zwei Wächter: Einer führt das heilige Schwert Tsurugi, der andere den magischen Stab Kagura. Jeder Wächter besitzt individuelle Fähigkeiten, die durch das Erkunden von Dungeons oder Interaktionen mit Dorfbewohnern in der Hub-Welt von Shinju freigeschaltet und verbessert werden können. Neben den individuellen Fertigkeiten lassen sich verschiedene Materialien sammeln, um Schwerter zu schmieden und aufzuwerten, wodurch jede Kampfstil- und Wächterkombination einzigartig ist.

Während die Wächter ihre Quests in unterschiedlichen Zeitlinien verfolgen, entwickelt sich das Dorf im Laufe der Jahre weiter. Spieler bauen Beziehungen zu den in Shinju lebenden Personen auf und erfahren mehr über ihre Bräuche und Geschichten, die eng mit dem Dorfleben verflochten sind. Sie müssen alle gemeinsam durch die farbenfrohe Welt ziehen, Dungeons erobern und Magatsus Diener besiegen, um den Frieden zurückzubringen.

