Call to Arms: Panzer Elite – Trailer zum Early Access-Start

„Call to Arms: Panzer Elite“ wurde jetzt von Entwicklerstudio Digitalmindsoft in die Early Access-Phase geschickt. Die Early Access-Version startet mit dem ersten Kapitel der Kampagne in Frankreich. Dort führt ihr einen deutschen Panzerzug auf einer verzweifelten Mission, um den Vormarsch der Alliierten zu stoppen.

Während der Early-Access-Phase will das Entwicklerteam regelmäßig Updates veröffentlichen, die unter anderem weitere Kampagnenmissionen, neue Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, erweiterten PvP-Content und frische Features für alle Spieler enthalten werden.

Spieler können die Standard Edition für 29,99 Euro (UVP) erwerben. In der ersten Early-Access-Woche gibt es obendrein noch 10 % Rabatt zum Start. Ein Upgrade auf die Deluxe Edition bietet zusätzliche Skirmish-Maps für den Multiplayer- oder Solo-Modus sowie kosmetische Skins für drei Fahrzeuge. Das Upgrade kostet 19,99 Euro (UVP.

Inhalt der Deluxe Edition:

Drei zusätzliche Conquest-Missionen: “Höhe 285″, „Unternehmen Winterpfad“ , „Stützpunkt La Hague“

Drei exklusive Fahrzeug-Skins: PZKPFW. II “Luchs”, PZKPFW. IV Ausf. G und PZKPFW. VI “Tiger”

„Call to Arms: Panzer Elite“ wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie auf Beschluss des Deutschen Bundestages gefördert. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Call to Arms: Panzer Elite | Early Access Release Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung