Battlefield 6 – Trailer zur Singleplayer-Kampagne

Im Rahmen der PlayStation State of Play präsentierten Electronic Arts und die Entwickler der Battlefield Studios einen neuen Trailer von „Battlefield 6“. Dieser dreht sich um die Singleplayer-Kamapgne, die sich über mehrere Missionen abspielt, in denen Dagger 13 – eine Eliteeinheit von US Marine Raiders – gegen Pax Armata vorgeht.

Im Jahr 2027 droht die Welt im Chaos zu versinken. Die einst unerschütterliche NATO-Allianz zerfällt und ihr Fundament ist durch Misstrauen und Unsicherheit erschüttert. Finanzielle Instabilität, Stellvertreterkonflikte und politische Auseinandersetzungen haben einige Länder in einem Meer geopolitischer Turbulenzen zurückgelassen. In diesem Chaos tritt eine mächtige Kraft hervor – Pax Armata – ein massives privates Militärunternehmen mit erheblichen finanziellen Ressourcen und modernster Technologie, das die Gelegenheit nutzt, in das entstehende Machtvakuum vorzustoßen.

Für die Singleplayer-Kampagne ist Electronic Arts eine Zusammenarbeit mit Schauspieler Edin Hasanovic eingegangen. Der Schauspieler leiht seine Stimme dem Master Sergeant Hayden Carter. Er beschreibt die Arbeit am Spiel wie folgt:

„Die Arbeit an Battlefield 6 war unvergesslich für mich. Ich durfte mit einem hochkarätigen Team arbeiten, das meine Unerfahrenheit auf diesem Gebiet spielerisch auffangen konnte. Besonders genossen habe ich die Herausforderung, jede Emotion ausschließlich über meine Stimme zu transportieren und gemeinsam mit versierten Profis die Geschichte zum Leben zu erwecken. Das künstlerische Verständnis gepaart mit technischer Fähigkeit der Menschen im Tonstudio hat mich nachhaltig beeindruckt. Battlefield 6 ist für mich mehr als nur ein Spiel – es geht um Storytelling, Atmosphäre und Figuren. Genau das begeistert mich als Schauspieler.“

Der First-Person-Shooter erscheint am 10. Oktober 2025 für PC (Steam, EGS und EA app), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zur Shooter-Reihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Trailer gibt es auch hier bei uns: KLICK!

