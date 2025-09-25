Nioh 3 – Release-Termin, Story-Trailer und mehr

Mit „Nioh 3“ wurde im Juni 2025 ein neuer Teil der Dark-Samurai-Action-RPG-Reihe angekündigt (siehe hier). Die Teams von KOEI TECMO Europe und das Entwicklerstudio NINJA jetzt verkündeten, wird der Titel am 06. Febraur 2026 für PC (Steam) und PlayStation 5 erscheinen. Das Spiel enthält eine japanische und englische Sprachausgabe sowie Texte auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

„Nioh 3“ erscheint als Standard, Digital Deluxe und SteelBook Edition. Der Season Pass kann auch einzeln erworben werden. Die SteelBook Edition bieten zwei exklusive Bonus-DLCs. Alle Versionen des Spiels kommen mit einem Bonus für frühen Kauf, der für eine begrenzte Zeit nach der Veröffentlichung des Spiels im PlayStation Store und auf Steam eingelöst werden kann.

Die Verkündung des Release-Termin wurde von einem neuen Trailer begleitet, der die Handlung in den Fokus rückt. In dem Action-RPG übernehmen die Spieler die Rolle von Tokugawa Takechiyo, der in Japans turbulenter Sengoku-Ära der nächste Shogun werden soll. Takechiyos jüngerer Bruder, Tokugawa Kunimatsu, schaut voller Hass auf den Aufstieg seines Bruders und schmiedet Pläne, ihn zu stürzen.

Von einer düsteren Kraft geleitet, führt er eine Yokai-Horde in einen erbitterten Kampf gegen Takechiyo, wodurch die Ära des Friedens in Japan abrupt endet und das Leben zur Hölle wird. Geführt von der mysteriösen Kraft seines Schutzgeistes Kusanagi durchschreitet Takechiyo die Zeiten, um ein Königreich in Not zu überleben und Shogun zu werden.

Die Handlung führt durch verschiedene Epochen und Regionen. Zu sehen sind unter anderem die Burg Edo und die Provinz Tōtōmi während der Sengoku-Zeit, die die Spieler schon in der Alpha-Demo erkunden konnten, sowie Kyōto, die Hauptstadt der Heian-Zeit.

Die Spieler können in den Umgebungen des offenen Feldes jede Epoche frei erkunden. Während Takechiyo das gefährliche Unterfangen verfolgt, die Verschwörung seines Bruders zu vereiteln, bekommt er es mit diversen Yokai und weiteren mächtigen Feinden zu tun. Gleichzeitig muss er sich der Herausforderung des Fegefeuers stellen.

[DE] Nioh 3 - Trailer zur Ankündigung des Veröffentlichungstermins

Zu guter Letzt gibt es gleich zwei Interview-Videos mit Tao Tsuchiya und Kanata Hongo, die ihre Talente Himiko, die mysteriöse Königin von Yamatai-koku, und Kunimatsu Tokugawa leihen.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Steam-Seite: KLICK!

Nioh 3 - Interview Video with Tao Tsuchiya (as Himiko)

Nioh 3 - Interview Video with Kanata Hongo (as Kunimatsu Tokugawa)

