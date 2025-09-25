Heute erscheint „Silent Hill f“ das nächste Kapitel der bekannten Spielereihe, für PC (Steam und EGS), PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Erhältlich sind eine physische Day-One-Edition sowie eine digitale Standard- und Deluxe-Edition. Zur Feier der Veröffentlichung präsentierte Konami einen weiteren Trailer.

Der Psycho-Horrortitel ist der erste Teil der Reihe der in Japan spielt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Shimizu Hinako, einer Highschool-Schülerin, die unter dem Druck der gesellschaftlichen Erwartungen leidet. Während sie durch ihre Heimatstadt Ebisugaoka streift, zieht ein mysteriöser Nebel auf und hüllt die Stadt ein, wodurch eine beunruhigende Veränderung sichtbar wird. Hinako muss sich schrecklichen Kreaturen stellen, Geheimnisse aufdecken und traumatische Entscheidungen treffen, die ihr Schicksal beeinflussen werden.

Ein paar weitere Informationen und Trailer findet ihr hier bei uns: KLICK!

SILENT HILL f | Launch Trailer - English VO (4K: EN/PEGI) | KONAMI

Quelle: Pressemitteilung