Heute schickt SEGA ihr Rennspiel „Sonic Racing: CrossWorlds“ auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch in Rennen. Die Nintendo Switch 2-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Fahrt allein oder im Team in einer Vielzahl von Offline- und Online-Modi zum Sieg und tretet plattformübergreifend gegen Spieler aus aller Welt an. Baut die ultimative Maschine für euren Rennstil, schaltet Gadgets frei, um die Oberhand zu gewinnen, und erringt mit den Power-Ups den Sieg.

Die Webseite von „Sonic Racing: CrossWorlds“ gibt es hier: KLICK! Informationen zu den Editionen und deren Zusatzinhalten gibt es hier bei uns: KLICK!

Sonic Racing: CrossWorlds - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung