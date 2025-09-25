Marvel’s Wolverine – Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Sony Interactive Entertainment, Marvel Games und Insomniac Games haben einen neuen Trailer zu „Marvel’s Wolverine“ vorgestellt und den Release-Zeitraum des Actionspiels bekannt gegeben. Der Titel erscheint im Herbst 2026 exklusiv für PlayStation 5. Erstmals angekündigt wurde das Spiel mit einem kurzen Cinematic-Teaser im Jahre 2021.

In „Marvel’s Wolverine“ übernehmt ihr die Rolle von Logan, gesprochen von Schauspieler Liam McIntyre (Spartacus: Gods of the Arena). Die Geschichte folgt seinem Versuch, die Geheimnisse einer dunklen Vergangenheit zu entschlüsseln. Auf dieser Suche stellt er sich zahlreichen Gegnern, darunter die Reavers, Omega Red und die Gestaltwandlerin Mystique.

Spielerisch setzt das Spiel auf eine Mischung aus schnellen, flüssigen und brutalen Kämpfen. Wolverine nutzt dabei seine adamantiumverstärkten Klauen und entfesselt im Kampf einen Berserker-Modus, der besonders aggressive Angriffe ermöglicht. Die Handlung führt Logan an verschiedene Orte, darunter die fiktive Insel Madripoor, die Wälder Kanadas und die Straßen Tokios.

Neben dem ersten Gameplay-Trailer wurde auch ein weiteres Video veröffentlicht, das euch einen Blick hinter die Kulissen des Spiels gewährt. Darin erfahrt ihr mehr über die Entwicklung, und auch Liam McIntyre spricht über die Rolle seines Charakters.

