Der erste Gameplay-Trailer von dem storybasierten Survival-Strategiespie „Star Trek: Voyager – Across the Unknown“ ist aus dem Delta-Quadranten eingetroffen. In dem Spiel geht es an Board des Raumschiffes U.S.S. Voyager, wo eich Erkundung, Schiffs- und Ressourcenmanagement, Roguelite-Elemente sowie weitreichende Entscheidungen erwarten.

Als Spieler übernehmen wir das Kommando über das Raumschiff und Riesen durch 12 Sektoren des Delta-Quadranten. Unterwegs gilt es Systeme und Crew zur verwalten, diplomatisch zu verhandeln und schwierige moralische Entscheidungen zu treffen. Vertraute Gesichter kehren zurück, doch ihr Schicksal kann sich ändern – geprägt von der Entscheidung des Captains auf der Brücke.

Daedalic Entertainment und gameXcite wollen „Star Trek: Voyager: Across the Unknown“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Star Trek: Voyager - Across the Unknown | Gameplay Trailer

