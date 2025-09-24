Beneath – Neuer Trailer, Demo für PC verfügbar

Wired Productions und das Studio Camel 101 haben heute eine Demo zu „Beneath“ veröffentlicht. Entwickelt von zwei Brüdern, versteht sich der Titel als ein kompromissloser Survival-FPS, der stark von Lovecraft inspiriert ist.

Knappheit an Munition, erbarmungslose Gegner und eine allgegenwärtige Atmosphäre des Unbekannten prägen die Einzelspieler-Kampagne, die sowohl erfahrene Spieler als auch Fans klassischer Shooter ansprechen soll.

Die Demo führt euch auf die Ivanov Research Station, die tief unter dem Atlantik liegt. In der Rolle von Noah Quinn sucht ihr nach den überlebenden Mitgliedern des Biologie-Teams. Jeder Atemzug, jede Kugel und jede Entscheidung können über Leben und Tod entscheiden. Vorräte sind knapp, die geistige Stabilität von Quinn ist brüchig, und auch das Schicksal seiner Tochter hängt am seidenen Faden.

„Beneath“ erscheint im Herbst 2025 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Die Demo steht ab sofort auf Steam zur Verfügung, Spielerinnen und Spieler können den Titel bereits jetzt auf ihre Wunschliste setzen.

Der neue Trailer zeigt das Spielgeschehen mit dem exklusiven Track „No Way Out“ von Street Grease, produziert von Black Razor Records, dem Indie-Musiklabel von Wired Productions.

Beneath | No Way Out Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung