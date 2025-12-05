Hello Sunshine – Neuer Trailer

„Hello Sunshine“ ist ein Third-Person-Survival-RPG, das von Red Thread Games entwickelt wird. Allein oder im Koop-Modus wandeln die Spieler im Schatten eines riesigen Roboters durch eine verbrannte, vom Krieg zerstörte Welt. Es gibt eine einfache Regel: Bleiben Sie aus den tödlichen Strahlen der Sonne heraus.

Um zu überleben, müssen die Spieler es jedoch riskieren und die Schatten des Roboters verlassen, um nach Wasser, Nahrung und Ressourcen zu suchen. Die Ödlande sind übersät mit den Trümmern eines untergegangenen Unternehmensimperiums – verlassene Tankstellen, zerbrochene Maschinen, halbtote Drohnen und Ruinen, in denen noch immer autonome Technologie brummt. Alles, was geborgen wird, kann recycelt und in Waffen, Werkzeuge und Schutzausrüstung umgewandelt werden.

Wenn der Roboter nachts zum Aufladen anhält, schlagen die Spieler ihr Lager auf. Sie kochen, basteln, reparieren und verbessern ihre Ausrüstung – einschließlich des Roboters selbst. Die Bindung zwischen Mensch und Maschine vertieft sich mit der Zeit und wird davon geprägt, wie die Spieler ihren hoch aufragenden Begleiter behandeln. Am Lagerfeuer tauchen vielleicht Fremde auf, die Geschichten erzählen, die einen Hinweis darauf geben, was wirklich mit der Welt geschehen ist.

Publisher Megabit und Entwicklerstudio Red Thread Games wollen „Hello Sunshine“ 2026 für PC veröffentlichen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Dort können sich interessierte Spieler für einen kommenden Playtest anmelden. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Hello Sunshine Trailer | PC Gaming Show Most Wanted 2025

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung