Luna Abyss – Neuer Trailer „The Eye Has Opened“

Nachdem es seit 2023 ziemlich ruhig um das First-Person-Bullet-Hell-Action-Adventure „Luna Abyss“ wurde, präsentierte Publisher Kwalee jetzt einen neuen Trailer. Der Trailer mit dem Titel „The Eye Has Opened“ zeigt die düstere, bedrückende Atmosphäre des Spiels.

„Luna Abyss“ ist ein storybasiertes Einzelspieler-Action-Adventure mit Plattformelementen und Bullet-Hell-Kämpfen. Die Spieler folgen der Reise von Fawkes, einem Gefangenen von Luna, einem Mimik-Mond, und finden sich zwischen einer kryptischen Prophezeiung und ihrer Gefängnisstrafe wieder.

Die Veröffentlichung des Spiels soll 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erfolgen. Weiterhin steht eine Demo-Version auf Steam zum Ausprobieren bereit. Die Demo stellt mehrere Schauplätze aus dem Spiel vor, in denen die Spieler korrupten Seelen und verdrehten kosmischen Schrecken gegenüberstehen.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Luna Abyss“ auf Steam: KLICK!

Luna Abyss | The Eye Has Opened | Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung