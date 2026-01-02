The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon – Trailer zeigt Story-Rückblick

Mit einem neuen Story-Recap-Trailer bereitet NIS America auf das kommende Rollenspiel „The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon“ vor. Die Veröffentlichung ist für den 15. Januar 2026 geplant und fällt mit dem 20-jährigen Jubiläum der „The Legend of Heroes“-Reihe zusammen. In Japan wurde das Spiel schon am 26. September 2024 für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Mit dem neuen Ableger wird die fortlaufende Geschichte der Reihe weitererzählt.

Der Trailer richtet sich vor allem an Fans, die ihre Erinnerung an die bisherigen Ereignisse auffrischen möchten. Er fasst die Handlung zusammen, die direkt zu „The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon“ führt. Beachtet, dass der Trailer auch Spoiler zu „The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II“ enthält. Wer die vorherigen Serienteile noch nicht abgeschlossen hat, sollte den Trailer daher mit Vorsicht ansehen.

Die Handlung folgt erneut Van Arkride und seinem Team von Arkride Solutions. Im Mittelpunkt steht diesmal die Zukunft des gesamten Kontinents Zemuria. Während die Menschheit den ersten Schritt ins All vorbereitet, erhalten Van und seine Begleiter eine Einladung der Organisation Marduk zu einem Hightech-Training. Dabei treffen sie auf bekannte Figuren wie den Ashen Chevalier Rean Schwarzer und Father Kevin Graham.

Story Recap of The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung