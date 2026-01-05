The Blood of Dawnwalker – Neues Video zum Dark-Fantasy-RPG

Das Entwicklerstudio Rebel Wolves startet 2026 mit einem „Launch Year Special“-Video zum Action-RPG „The Blood of Dawnwalker“. Mit dabei ist auch ein Teaser-Trailer, der Charaktere zeigt, die eine zentrale Rolle in dem Abenteuer spielen werden, sowie bisher ungesehene Schauplätze aus der Spielwelt Vale Sangora. Das darin enthaltene Gameplay-Material stammt aus der aktuellen PC-Beta-Version des Spiels.

Rebel Wolves stellt zusätzlich das musikalische Hauptthema vor, kreiert vom leitenden Komponisten des Studios Nikola Kolodziejczyk. Aufgenommen wurde das Stück während einer Studiosession, bei der es vom AUKSO Kammerorchester aus Tychy aufgeführt wurde.

„Das musikalische Thema stützt sich stark auf Klänge und Instrumente, die mit dem Ort und der Zeit des Spiels verbunden sind – dem 14. Jahrhundert am Fuße der Karpaten. Wir wollten dieser Epoche und ihren Menschen Tribut zollen und dabei so nah wie möglich an der historischen Authentizität bleiben.“, erklärt Komponist Nikola Kolodziejczyk.

Zusammen mit Bandai Namco Entertainment will das Entwicklerteam Rebel Wolves das Open-World Dark-Fantasy-RPG „The Blood of Dawnwalker“ 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Die Homepage des Titels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Steam-Seite: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Hier der Story-Teaser:

The Blood of Dawnwalker — Story Teaser

Die das komplette Video:

The Blood of Dawnwalker — Launch Year Special [4K] [subtitles available]

