Code Vein 2 – Video liefert einen Überblick und Demo des Character Creator

Ende dieses Monats wird Bandai Namco Entertainment das Action-RPG „Code Vein 2“ für PC und Konsolen veröffentlichen. Bereits ab dem 23. Januar 2026 wird es eine Demo-Version des Character Creator des Spiels geben, wo Spieler ihren eigenen Wiedergänger-Jäger individuell gestalten können. Dieser lässt sich dann auch speichern und in das Spiel übertragen. Außerdem lassen sich das MagMell-Institut erkunden, Posen im Fotomodus einnehmen oder entspannte Momente in der heißen Quelle genießen.

Was die Spieler in dem Spiel noch erwartet, zeigt das folgende Walkthrough-Video. Das Video stellt den Versunkenen Pylon vor, ein weitläufiges Gebiet, das den Schlüssel zur Reinigung der Versunkenen Stadt birgt. Bei der Erkundung erleben die Spieler Kämpfe mit sieben unterschiedlichen Waffentypen – von den flinken Doppelklingen bis hin zur verheerenden Durchschlagskraft der Hellebarde.

Neben diesen Waffen zeigt das Video auch Formae – besondere Fähigkeiten, die in drei Kategorien unterteilt sind: Waffen-, Verteidigungs- und Vererbte Formae. Jede Forma verbraucht Ichor, eine lebenswichtige Ressource, die durch die Drain-Angriffsmechanik gewonnen wird und mächtige Fähigkeiten antreibt.

Auch das Partnersystem rückt in den Fokus: Spieler können nahtlos zwischen dem Herbeirufen eines Partners, der an ihrer Seite kämpft, und der Assimilation der Kampffähigkeiten wechseln. Darüber hinaus hebt das Bildmaterial das Restorative Offering hervor, mit dem Partner den gefallenen Jäger mit wiederhergestellter Gesundheit zurückbringen können. Eine Abklingzeit macht sie danach jedoch vorübergehend kampfunfähig und verhindert weitere Unterstützung.

„Code Vein 2“ erscheint am 30. Januar 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

[Deutsch] CODE VEIN II - Walkthrough Trailer

