Styx: Blades of Greed – Neues Video zeigt mehr als 9 Minuten Gameplay

NACON und Cyanide Studio melden sich mit einem neuen Video zum kommenden Action Adventure „Styx: Blades of Greed“ zurück. Das rund neun Minuten lange Video zeigt euch die neuen Fähigkeiten des Protagonisten, ein deutlich stärker vertikal ausgerichtetes Leveldesign sowie die typischen schmutzigen Tricks, mit denen Styx seine Gegner austrickst und sich ungesehen durch die Spielwelt bewegt.

In „Styx: Blades of Greed“ erkundet ihr den Kontinent Iserian, der stärker denn je auf vertikale Strukturen setzt und euch zahlreiche Wege bietet, eure Ziele heimlich zu erreichen. Im Mittelpunkt steht dabei ein erweitertes Stealth-System, das euch deutlich mehr Freiheit bei der Herangehensweise lässt. Jede Situation kann auf unterschiedliche Art gelöst werden, indem ihr Gegner umgeht, Fallen platziert oder gezielt ausschaltet, ohne Spuren zu hinterlassen.

Styx verfügt erstmals über die mysteriösen Kräfte des Quartz, mit denen er Gegner manipulieren oder sogar den Ablauf der Zeit beeinflussen kann. Hinzu kommen neue Fortbewegungswerkzeuge wie ein Gleiter, mit dem ihr größere Distanzen durch die Luft überwinden könnt, sowie Metallklauen und ein Enterhaken, die euch den Zugang zu zuvor unerreichbaren Bereichen ermöglichen.

Das Spiel erscheint am 19. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store).

