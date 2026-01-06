Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Januar 2026

Natürlich gibt es auch 2026 Spiele mit dem Abonnement Xbox Game Pass auf PC und Xbox-Konsolen. Den Anfang diesen Monat machen diverse Spiele, wie zum Beispiel „ Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition“ und „Mio: Memories in Orbit“. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- Jetzt verfügbar – Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Jetzt verfügbar – Brews & Bastards (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 7. Januar – Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Jetzt mit Game Pass Premium
- 7. Januar – Atomfall (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium
- 7. Januar – Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)
Jetzt mit Game Pass Premium
- 7. Januar – Rematch (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Jetzt mit Game Pass Premium
- 8. Januar – Final Fantasy (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 13. Januar – Star Wars Outlaws (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 15. Januar – My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Januar – Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 20. Januar – Resident Evil Village (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Januar)
- Flintlock The Siege of Dawn (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S)
- Neon White (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
- Road 96 (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
- The Ascent (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
- The Grinch Christmas Adventures (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
