1666: Amsterdam – Ankündigungs-Trailer und spielbarer Prolog

Panache Digital Games, das Entwicklerstudio hinter „Ancestors: The Humankind Odyssey“, hat jetzt „1666: Amsterdam“ für PC und Konsolen angekündigt. Es ist ein düsteres Third-Person-Action-Adventure, dessen Geschichte sich über drei Zeitperioden (1666, 1999 und die Gegenwart ) erstreckt.

In der Geschichte findet ihr euch in einer Stadt wieder, die auf Reichtum, Macht und eiserne Willen erbaut wurde und von Kräften geprägt ist, die sie nicht selbst geschaffen hat. Wesen, bekannt als die „Originals“, leben seit Jahrhunderten unter den Bewohnern; ihnen wurde Zeit und Macht gewährt und die Freiheit, beides zu missbrauchen. Diese Macht ist nun fällig. Noa Brooklyn wurde als „Collector“ geboren und von den Zaindaris für einen Zweck aufgezogen: Diese Macht wieder einzutreiben, ob sie will oder nicht.

Die „Originals“ wandeln unter Amsterdams Bürgern, verborgen hinter menschlichen Visagen. Als Spieler ist es eure Aufgabe tagsüber durch Ermittlungen die „Originals“ aufzuspüren und nachts, wenn sie ihr wahres Gesicht zeigen, das einzutreiben, was geschuldet wird.

1666: Amsterdam – Spielbarer Prolog

Das Entwicklerteam hat auf Steam und EGS einen spielbaren Prolog veröffentlicht. Dieser eigenständige, etwa 30-minütige Teaser gewährt einen ersten Einblick in eine Welt, die von jahrhundertelangem verborgenem Einfluss geprägt ist. Begleitet Noa auf ihren ersten Schritten, während sie die Rolle der Sammlerin übernimmt und allmählich versteht, wozu sie geboren wurde.

Das Kern-Gameplay, also Ermittlungen sowie das Aufspüren und Konfrontieren der „Originals“, wird es erst im Hauptspiel geben.

„Es hat lange gedauert, und ich könnte nicht stolzer auf unser Team aus fast 70 talentierten Entwicklern in Montreal sein. In den letzten sechs Jahren haben wir uns vor allem auf eines konzentriert: das Spiel selbst. Keine gefälschten Videos, keine Ausschnitte, sondern ein spielbares Erlebnis, das sich Build für Build, Tag für Tag weiterentwickelt.

Heute sind wir endlich bereit, die Spieler in diesen Prozess einzubeziehen. Der kostenlose Prolog, der ab sofort auf Steam und im EGS verfügbar ist, ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird – ein Amuse-Bouche vor einem Neun-Gänge-Menü, eine Einführung in die Welt, ihre Charaktere und ihre verschiedenen Zeitperioden. Wir hoffen, dass die Spieler genauso viel Freude daran haben werden, sie zu entdecken, wie wir daran hatten, sie zu erschaffen. Merci und Panache Coliss!“ – Patrice Désilets, Creative Director bei Panache Digital Games

„1666: Amsterdam“ soll noch dieses Jahr in die Early Access-Phase gehen. Eine Konsolen-Version ist auch geplant und soll später folgen.

Quelle: Pressemitteilung / Steam