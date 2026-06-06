When Sirens Fall Silent – Gameplay-Video

Im Rahemn der Day of the Devs: Summer Game Fest Edition haben Publisher Wired Productions und Entwickler LKA eine Gameplay-Präsentation gezeigt. LKA-Gründer und -Direktor Luca Dalcò führt euch in dem Video tiefer in die Welt der vergessenen Menschen und gibt weitere Einblicke in das, was euch erwartet, wenn ihr die Wahrheit hinter einer Reihe von Entführungen und Morden aufdecken.

In dem Psychothriller „When Sirens Fall Silent“ schlüpft ihr in die Rolle von Mila, einer entschlossenen Polizistin, die in einen hochkarätigen Fall von Entführungen und Morden verwickelt wird. Während sich der Fall entfaltet, müsst ihr wichtige Befragungen und Interaktionen mit Charakteren, verzweigte Dialoge, Ermittlungsmechaniken und Umgebungsrätsel meistern, um die Wahrheit aufzudecken.

When Sirens Fall Silent – Key-Features

Ermitteln: Findet und setzt Hinweise zusammen – von der Untersuchung von Leichen bis hin zu Räumen voller möglicher Antworten.

Befragt wichtige Charaktere: Führt ausführliche und verzweigte Dialoge und achtet dabei genau auf die Körpersprache.

Erkundet und erkundet erneut, um Hinweise aufzudecken: Tatorten verbergen oft Hinweise, die bei der ersten Untersuchung nicht offensichtlich sind.

Umgebungsrätsel: Von logischen bis hin zu kniffligen Rätseln – all das macht deine Reise zu einer Herausforderung.

Eine vielschichtige Erzählung, die schwierige Themen behandelt: Von realen Problemen wie Menschenhandel bis hin zu frauenfeindlichen Einstellungen im Alltag, mit einigen Überraschungen auf dem Weg.

„When Sirens Fall Silent“ erscheint für PC (Steam, GOG und EGS). Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung