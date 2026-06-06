Stranger Than Heaven – Release-Termin und neuer Trailer

Die Teams von SEGA und RGG Studios (Ryu Ga Gotoku Studio) haben einen neuen Trailer von ihrem Action-Adventure „Stranger Than Heaven“ veröffentlicht und damit ein neues Mitglied der Besetzung. So sind Schauspieler Takashi Ukaji, Yasukaze Motomiya, Takaya Kuroda und Kohei Tsuji (Nippon no Shacho) und Hip-Hop-Künstler Tupac mit dabei.

Die Darstellung des Charakters Amaru durch Tupac in „Stranger Than Heaven“ erfolgt mit Genehmigung und unter ständiger Aufsicht des mit seinem Nachlass betrauten Unternehmens, Amaru Entertainment. RGG Studio und Amaru Entertainment gehen bei dieser Einbindung mit dem größten Respekt für sein Vermächtnis vor und gestalten jeden Aspekt in enger Zusammenarbeit und ohne Einsatz von KI, einschließlich seines Charakterdesigns, das auf Archivaufnahmen und Fotos basiert. Weitere Details zu seiner Rolle werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Tupac wird nicht der einzige Hip-Hop-Künster in dem Spiel sein. Snoop Dogg verkörpert den Charakter von Orpheus und hat außerdem gemeinsam mit Satoshi Fujihara, Ado und Tori Kelly, die ebenfalls Charaktere darstellen, zum offiziellen Titelsong des Spiels beigetragen.

„Stranger Than Heaven“ erscheint am 15. Januar 2027 für PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X/S (auch im Xbox Game Pass). Es kann ab sofort digital als Standard und Deluxe Edition sowie physisch als Standard und Collector’s Edition vorbestellt werden.

Die physische Collector’s Edition (in limitierter Auflage erhältlich) enthält eine exklusive 12-Zoll-Vinyl-Schallplatte mit dem Hauptmotiv „Stranger Than Heaven“ sowie weiteren Tracks aus dem Spiel, dazu eine exklusive SteelBook-Hülle, DLC-Codes für das Deluxe Upgrade und den Vorbestellungsbonus sowie eine physische Kopie des Basisspiels (XBOX Series X/S oder PlayStation 5) – alles verpackt in einer Premium-Box mit exklusivem Artwork.

Die Webseite von „Stranger Than Heaven“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Details zum Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung