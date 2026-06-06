Gundam Rogue Orbit – Actionspiel für PC und Konsolen angekündigt

„Gundam Rogue Orbit“ wurde im Zuge des Sumer Game Fest Livestreams angekündigt und soll 2027 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Das Spiel soll sowohl für Fans als auch für Neueinsteiger in die Sci-Fi-Saga sein und eine völlig neue Zeitlinie bieten.

In dem Actiongame übernehmen Spieler die Rolle des Elitepiloten RE-X, dem Protagonisten dieses neuen GUNDAM-Kapitels. Im Cockpit von Gundam Helix, RE-X‘ hochmobilem Mobile Suit, kämpft er gemeinsam mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe bislang unbekannter Soldaten als letzte Hoffnung der Menschheit gegen einen geheimnisvollen Feind.

In gewohnter Weise soll der Titel explosive, actionreiche Gefechte in weitläufigen Umgebungen bieten, in denen sich die Spieler Horden von Gegnern, gewaltigen Bossen und scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen stellen müssen.

In den kommenden Monaten sollen weitere Informationen folgen.

Quelle: Pressemitteilung