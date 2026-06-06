Stellar Blade: Blood Rain – Fortsetzung mit neuer Protagonistin

Shift Up hat mit „Stellar Blade: Blood Rain“ offiziell den Nachfolger zu „Stellar Blade“ vorgestellt. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Summer Game Fest 2026.

Im Mittelpunkt der Fortsetzung steht die neue Protagonistin Evie. Der erste Trailer zeigt ihre Kampfkünste bereits in Aktion. Des Weiteren erhaltet ihr einen ersten Blick auf das Setting des Spiels.

Anders als beim Vorgänger wird „Stellar Blade: Blood Rain“ direkt zum Release sowohl für PC als auch für die PlayStation 5 erscheinen. Eine zeitliche Exklusivität ist aktuell nicht vorgesehen, sodass beide Plattformen zeitgleich bedient werden.

Ein Release-Termin für „Stellar Blade: Blood Rain“ wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Quelle: Shift Up