A.O.T. 3 – Neues „Attack on Titan“-Game angekündigt

Mit „A.O.T. 3“ setzen KOEI TECMO Europe und Entwicklerstudio Omega Force nicht nur ihre „Attack on Titan“-Reihe fort, sondern wird sie damit auch abschließen. Dieser letzte Teil der Actionspielreihe, die auf der Anime- und Mangaserie von Hajime Isayama basiert, erscheint für PC (team), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

Das Spiel wird japanische Sprachausgabe sowie Texte in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch enthalten. Im Bereich Gameplay können Spieler zum allerersten Mal gegen die Neun Titanen kämpfen. Dabei erfahren sie in neuen Inhalten mehr über die Charaktere und die Geschichte. Hinzu kommen neue Upgrades und Verbesserungen am 3D-Manöver-Apparat-Kamfsystem.

Weitere Details sollen am 01. Juli 2026 in From eines offiziellen Livestream folgen. Mit dabei sind die Gäste Yui Ishikawa (Stimme von Mikasa) und Shiori Mikami (Stimme von Christa). Die Webseite zu „A.O.T. 3“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung