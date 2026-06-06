HAEX – Koop-Survival-Shooter angekündigt

Das Entwicklerstudio Dead Astronauts hat im Zuge des Summer Game Fest „HAEX“ für PC angekündigt. Es handelt sich um ein First-Person-Open-World-Action-Survival-Abenteuer für 1-4 Spieler. 2027 soll die Early Access-Phase via Steam und EGS starten.

Als Spieler findet ihr euch in einer von Außerirdischen gezeichneten Wildnis wieder, die von einem mysteriösen paranormalen Nebel verschlungen wird. Es gilt den Spuren verschwundener Mitglieder eurer wissenschaftlichen Expedition zu folgen, nachdem ihr nach einem Hubschrauberabsturz wieder zu Bewusstsein gekommen seid. In der feindlichen Wildnis lauern außerirdische Kreaturen und Maschinen, die aus dem Nebel hervortreten, während die Naturgewalten ebenso tödlich sind wie die Gegner selbst.

Der Umgang mit Kälte, Hunger und Durst, das Sammeln von Ressourcen sowie die Vorbereitung der Ausrüstung entscheiden darüber, wie weit ihr vordringen könnt. Je tiefer ihr in den Nebel vordringt, desto gefährlicher werden die Welt und ihre Bewohner. Neue Bedrohungen erfordern unterschiedliche Kampftaktiken sowie den geschickten Einsatz von Schusswaffen, schweren Nahkampfwaffen und spezialisierten Überlebenswerkzeugen.

Außerirdische Samen, die ihr finden oder herstellen könnt, ermöglichen es euch, Teile der offenen Spielwelt zu verändern. Das Einpflanzen dieser Samen eröffnet neue Wege und Ressourcen und verändert die Struktur der Umgebung mit positiven oder negativen Folgen.

Der Spielfortschritt wird dabei sitzungsübergreifend gespeichert, sodass ihr euren vollständig ausgerüsteten Charakter in jede Welt mitnehmen können, einschließlich der aktiven Spielwelt eines anderen Spielers. Charaktere und Welten werden getrennt gespeichert, wodurch jede Welt ihren eigenen Zustand und ihre eigene Geschichte behält.

„Mit HAEX verfolgen wir das Ziel, ein innovatives und unvergessliches Open-World-Action-Survival-Abenteuer zu erschaffen, das wir selbst als Spieler gerne erleben und entdecken würden“, sagt Tobias Nyman, Creative Director und Mitgründer von Dead Astronauts. „Wir haben viel Leidenschaft, Kreativität und harte Arbeit investiert, um ein Universum zu erschaffen, in dem Spieler ihre Welt grundlegend verändern und ihren eigenen Weg bestimmen können. Die Ankündigung des Spiels auf dem Summer Game Fest ist ein bedeutender Meilenstein für unser Team, und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die Spieler die Geheimnisse von HAEX interpretieren und erforschen werden.“

Die Webseite zum Spiel „HAEX“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung