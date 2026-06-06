Virtua Fighter Crossroads – Fighting Adventure vorgestellt

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio (RGG Studio) haben mit „Virtua Fighter Crossroads“ einen neuen Teil der Kampfspielreihe angekündigt. Das Spiel soll sich von klassischen kompetitiven Kampfspielen durch erzählerische Action abheben, die Story und Kampf nahtlos miteinander verbindet.

Virtua Fighter Crossroads – Story

Die Geschichte in dem Spiel erleben Spieler aus der Perspektive vier verschiedener Protagonisten, die von ihren Überzeugungen angetrieben und von ihrer Vergangenheit eingeholt werden. Im Jahr 20XX beendete die Arma Carta eine Ära des Blutvergießens in Vilasapara und ermöglichte den dort operierenden Verbrechersyndikaten, ein fragiles Gleichgewicht zu etablieren. Bis jetzt.

Präsident Bato hat Vilasapara zu einem zentralen Bestandteil seines Wiederwahlkampfs gemacht und präsentiert das „Vila Fight Fest“ als Lösung für die wirtschaftlichen Probleme des Landes. Er möchte das Untergrund-Kampfturnier auf die Weltbühne bringen und als Nationalsport etablieren. Seine Pläne stehen vermutlich in keinerlei Zusammenhang mit der jüngsten Serie von Angriffen auf Kampfkünstler durch einen Mann, der als „Bakunawa-Killer“ bekannt geworden ist – aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen?

An genau diesem Wendepunkt kreuzen sich die Schicksale von vier Fremden. Dabei beginnen die Geister einer jahrzehntealten Vergangenheit erneut zu erwachen – und die Stadt Vilasapara für immer zu verändern.

Gameplay

Im Verlauf der Geschichte erkunden Spieler eine lebendige, atmende Stadt, nehmen an Aktivitäten teil und erleben entscheidende Begegnungen. Ihre Entscheidungen im Kampf und darüber hinaus schmieden Allianzen, haben Konsequenzen und formen ihr Schicksal.

Die Inselstadt, die auch als die „Stadt des Kampfsports“ bekannt ist, setzt sich aus mehreren Bezirken zusammen, darunter einem von einer Mauer umgebenen Zentralbezirk, Unterhaltungsbezirken und Erholungsgebieten. Neben der Hauptgeschichte können Spieler verschiedene Nebengeschichten und Quests erleben, die jeweils mit einzigartigen Orten und dem Leben der Einheimischen verbunden sind.

Es wartet eine Vielzahl an Kämpfen, unter anderem gegen mehrere Gegner gleichzeitig, sowie verschiedene Bossduelle. Hinzu kommt ein Versusmodus, der eine Vielzahl lokaler und Online-Optionen bietet. Die Steuerung soll das schlanke, intuitive Design der Reihe aufgreifen und sie mit taktischer Tiefe mit gesteigertem visuellem Realismus verbinden.

„Virtua Fighter Crossroads“ soll 2027 erscheinen. Die Webseite findet ihr die Webseite zum Spiel es hier: KLICK!

Hier der Showcase, wo Producer und Creative Director Riichiro Yamada, Art Director Ryo Shibasaki und Battle Director Yosuke Takeda Einzelheiten zum neuen Storymodus, dynamischen neuen Kampfsystem enthüllten.

Quelle: Pressemitteilung