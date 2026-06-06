Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin – Ein neuer Teaser

Ursprünglich wurde „TMNT: The Last Ronin“ bereits 2023 angekündigt. Zur damaligen Zeit war vorgesehen, dass Black Forest Games die Entwicklung übernimmt, während THQ Nordic als Publisher fungiert.

Nach mehreren Jahren ohne neue Informationen wurde das Projekt nun neu aufgestellt. Die Entwicklung liegt inzwischen bei PlatinumGames, dem Entwicklerstudio hinter „Bayonetta“ und „NieR: Automata“.

Der letzte Ninja Turtle auf einem Rachefeldzug

„Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“ basiert auf der gleichnamigen Comicreihe und erzählt die Geschichte des letzten überlebenden Ninja Turtle. Laut der offiziellen Beschreibung handelt es sich bei dem kommenden Spiel um ein AAA-Action-Adventure. Der erste Trailer vermittelt bereits eine deutlich düsterere Ausrichtung im Vergleich zu den bisherigen Umsetzungen der Marke.

Einen Veröffentlichungstermin für „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“ gibt es derzeit noch nicht.

Quelle: Summer Game Fest / Paramount Games Studio