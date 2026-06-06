Hitman – Saber Interactive kündigt Remaster der Trilogie an

Saber Interactive und IO Interactive haben mit „Hitman Classic Trilogy Remastered“ eine Neuauflage der originalen Trilogie angekündigt. Die Sammlung umfasst die überarbeiteten Versionen von „Hitman: Codename 47“, „Hitman 2: Silent Assassin“ sowie „Hitman: Contracts“.

Die Anfänge von Agent 47 in neuer Optik

Mit der Sammlung erhalten die ersten drei Teile der Reihe eine technische Überarbeitung für aktuelle Plattformen. Laut den Entwicklern bleiben Spielmechaniken, Atmosphäre und die offene Missionsstruktur der Originale erhalten, während die Grafik auf den neuesten Stand gebracht wird.

Zu den Neuerungen gehören überarbeitete Charaktermodelle, detailliertere Umgebungen und hochauflösende Texturen. Darüber hinaus wird ein Foto-Modus integriert.

Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, jederzeit zwischen der ursprünglichen Darstellung und der neuen Grafik umzuschalten. Dadurch könnt ihr die Spiele entweder in ihrer klassischen Optik erleben oder die modernisierte Version nutzen.

„Hitman Classic Trilogy Remastered“ erscheint 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung