The Wolf Among Us 2 – Trailer und erste Details

Nach langer Wartezeit hat Telltale im Rahmen des Summer Game Fest offiziell „The Wolf Among Us 2“ vorgestellt. Die Fortsetzung des vielfach ausgezeichneten Adventures setzt die Geschichte rund um Bigby Wolf fort und führt euch erneut in die Welt von Fabletown.

Rückkehr nach Fabletown

Die Handlung spielt nach den Ereignissen des ersten Spiels. Die Fabelwesen leben weiterhin im Verborgenen unter den Menschen im modernen New York, doch die Lage in Fabletown wird zunehmend angespannter. Machtkämpfe und Konflikte innerhalb der Gemeinschaft drohen die fragile Ordnung ins Wanken zu bringen.

Als eine Serie brutaler Verbrechen die Stadt erschüttert, gerät Sheriff Bigby Wolf in einen Fall, der weit über gewöhnliche Ermittlungen hinausgeht. Seine Nachforschungen führen ihn tief in die kriminellen Strukturen von Fabletown, wo eine gefährliche Verschwörung aufgedeckt werden muss. Dabei soll erneut jede Entscheidung Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte haben.

Remaster des ersten Teils

Neben der Fortsetzung arbeitet Telltale auch an „The Wolf Among Us Remastered“. Die Neuauflage basiert auf dem ursprünglich 2013 veröffentlichten Adventure und umfasst alle fünf Episoden der Geschichte.

Für die Remastered-Version wurden die Grafik, Charaktermodelle und Umgebungen überarbeitet. Hinzu kommen eine modernisierte Benutzeroberfläche, technische Verbesserungen bei Animationen und Audio sowie zusätzliche Barrierefreiheitsoptionen. Darüber hinaus enthält die Neuauflage über eine Stunde Bonusmaterial mit Entwickler-Einblicken, Interviews, Galerien und bislang unveröffentlichten Szenen.

„The Wolf Among Us Remastered“ erscheint voraussichtlich Ende des Jahres. für PC über Steam und Epic Games Store sowie für PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und Xbox-Konsolen.

„The Wolf Among Us 2“ wird für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie PC veröffentlicht. Hier erfolgt die Veröffentlichung voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres.

Quelle: Telltale Games