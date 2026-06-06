Hidden Folks 2 angekündigt – Wimmelbild-Nachfolger erscheint 2027

Mit „Hidden Folks 2“ wurde im Rahmen der Wholesome Direct offiziell der Nachfolger des im Jahre 2017 veröffentlichten Wimmelbildspiels angekündigt. Entwickler Hidden Folks möchte dabei an die Stärken des Originals anknüpfen und das bekannte Spielprinzip mit neuen Inhalten sowie verschiedenen Verbesserungen erweitern.

Bekannter Stil mit neuen Schauplätzen

Wie schon der erste Teil setzt auch „Hidden Folks 2“ auf handgezeichnete Miniaturlandschaften, in denen ihr versteckte Figuren, Objekte und kleine Geschichten entdecken könnt. Der Fokus liegt erneut auf entspanntem Erkunden ohne Zeitdruck, Punktesysteme oder andere Einschränkungen.

Laut Studio Director Adriaan de Jongh bleibt der charakteristische Stil erhalten. Dazu gehören die humorvollen Details, die interaktiven Umgebungen sowie die bekannten Geräusche, die vollständig mit der Stimme erzeugt werden.

Neue Hinweise und technische Verbesserungen

Für den Nachfolger plant das Team mehrere Neuerungen. Neben komplett neuen Themenwelten und Gebieten soll auch die grafische Qualität verbessert werden. Zusätzlich wird ein zweites Hinweissystem eingeführt, das euch bei der Suche unterstützen soll.

Darüber hinaus verspricht das Entwicklerteam neue Soundeffekte, weitere interaktive Elemente und verschiedene Komfortfunktionen, die das Spielerlebnis verbessern sollen.

Weitere Inhalte nach dem Release geplant

Zum Start sollen mindestens drei unterschiedliche Themenwelten enthalten sein. Jede davon wird zwischen drei und fünf Gebiete bieten. Allerdings betonen die Entwickler, dass sich der Umfang bis zur Veröffentlichung noch verändern kann.

Bereits jetzt steht fest, dass „Hidden Folks 2“ auch nach dem Release weiter unterstützt werden soll. Geplant sind zusätzliche Themenwelten und Gebiete, die kostenlos nachgereicht werden. Außerdem sollen Fehlerbehebungen und weitere Optimierungen folgen.

„Hidden Folks 2“ erscheint voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres für PC, Smartphones und Tablets. Eine Version für die Nintendo Switch-Konsole könnte folgen, wenn genug Interesse besteht, wie die Entwickler mitteilten.

Quelle: Wholesome Direct / Hidden Folks