The Sinking City 2 erscheint im August, Demo ab sofort auf Steam verfügbar

Frogwares hat im Rahmen des Summer Game Fest den Veröffentlichungstermin für „The Sinking City 2“ bekannt gegeben. So erscheint das Spiel im August für den PC und für die Konsolen. Mit der Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Titel „Welcome to Arkham“ trägt.

Erste Spielstunde bereits als Demo spielbar

Wer vor dem Release in das Spiel reinschnuppern möchte, der kann sich ab sofort eine Demo auf Steam herunterladen. Mit der Demo könnt ihr die erste Spielstunde von „The Sinking City 2“ erleben.

Im Mittelpunkt des Spiels steht der neue Hauptcharakter Calvin Rafferty, der in die überflutete Stadt Arkham reist. Dort erwarten ihn nicht nur rätselhafte Ereignisse, sondern auch kosmische Schrecken. Die Demo soll einen ersten Eindruck von Atmosphäre, Spielmechaniken und Handlung vermitteln, wie Frogwares mitteilte.

Rückkehr in eine überflutete Horrorwelt

Mit „The Sinking City 2“ setzt Frogwares die Reihe fort, legt diesmal jedoch einen deutlich stärkeren Fokus auf Survival-Horror. Die Stadt Arkham dient als Schauplatz einer düsteren Geschichte voller übernatürlicher Bedrohungen, gefährlicher Monster und mysteriöser Geheimnisse.

Der neue Trailer zeigt verschiedene Eindrücke der zerstörten Stadt sowie einige der albtraumhaften Kreaturen, denen ihr während eurer Reise begegnen werdet.

„The Sinking City 2“ erscheint am 18. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Frogwares