Star Trek: Shadow Frontier angekündigt, erster Trailer

Der polnische Entwickler Bloober Team und Paramount Games haben mit „Star Trek: Shadow Frontier“ ein neues Spiel im „Star-Trek“-Universum angekündigt. Im Mittelpunkt steht Ro Laren, die nach einer Bruchlandung auf einem fremden Planeten ums Überleben kämpfen muss.

Mit „Star Trek: Shadow Frontier“ verfolgt Bloober Team einen deutlich düstereren Ansatz als viele bisherige Spiele der Marke. Das Studio ist unter anderem für „Layers of Fear“, „The Medium“ und das Remake von „Silent Hill 2“ bekannt.

Geheimnisvoller Planet voller Gefahren

Nach ihrer Ankunft entdeckt Ro eine Welt, die von einer unbekannten Bewusstseinsform beherrscht wird. Diese Entität hat den gesamten Planeten verändert und nutzt die Umgebung gegen unerwünschte Besucher. Gleichzeitig versucht sie, Einfluss auf Ros Geist zu nehmen und ihre Verbindung zur Realität zu zerstören.

Auf der Suche nach Antworten erkundet ihr gefährliche Landschaften, untersucht rätselhafte Phänomene und deckt nach und nach die Geheimnisse des Planeten auf.

Erkundung, Rätsel und Kämpfe im Mittelpunkt

Nicht jede Begegnung muss jedoch mit Gewalt gelöst werden. In manchen Situationen könnt ihr Gegner umgehen oder alternative Wege finden.

Zur Ausrüstung gehören bekannte Technologien aus dem „Star-Trek“-Universum. Mit dem Tricorder analysiert ihr Objekte und sammelt Informationen, während der Phaser sowohl im Kampf als auch bei verschiedenen Rätseln eingesetzt wird.

„Star Trek: Shadow Frontier“ erscheint voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027. Erscheinen soll das Spiel für PC und Konsolen.

Quelle: Paramount Games / Bloober Team